El Ministerio de Cultura entra a formar parte del Patronato de la Fundación Rosalía

Santiago de Compostela, 22 jul (EFE).- El Ministerio de Cultura ya es parte del Patronato que rige la Fundación Rosalía de Castro, organización privada sin ánimo de lucro, con sede en la localidad coruñesa de Padrón, dedicada a promover y difundir la memoria de la poeta y su familia.

También a gestionar su Casa-Museo, así como a realizar actividades culturales centradas en la autora y la defensa de la lengua gallega.

Con este paso, señala un comunicado, el Ministerio de Cultura participará en una de las instituciones culturales de mayor relevancia de Galicia.

La Fundación Rosalía de Castro está regida por un Patronato integrado por instituciones y figuras de la cultura gallega. Entre ellas, se encuentran la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, el Consello da Cultura Galega, la Real Academia Galega, los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Padrón, las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo; el Museo do Pobo Galego, el Museo de Pontevedra y el Seminario de Estudos Galegos.

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La Fundación, presidida por el escritor y académico Anxo Angueira, fue constituida en 1947 con el objetivo inicial de recuperar y restaurar la Casa da Matanza —donde vivió y falleció la autora— y convertirla en museo.

La Casa-Museo de Rosalía de Castro abrió sus puertas en 1971 gracias a la colaboración de particulares y entidades, tanto de Galicia como de la diáspora gallega.

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Durante una visita a la Casa Museo de Rosalía de Castro el pasado año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció el apoyo del Ministerio a la Fundación para comenzar el proyecto de rehabilitación de una de las edificaciones del complejo, el Edificio Murguía.

La Casa Museo de Rosalía está formada por un conjunto de edificaciones. La principal, conocida como Casa da Matanza, fue hogar de la poeta y su familia, y a ella se suma otra construcción datada de los años 70 del siglo pasado, complementaria al museo, conocida como Edificio Murguía.

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Este inmueble, utilizado para acoger las actividades culturales, educativas y de investigación que se realizan, presenta algunas deficiencias estructurales que se deben rehabilitar. Por esto, el Ministerio de Cultura anunció una inversión de 50.000 euros para el diseño del plan de recuperación y rehabilitación.

De esta forma, y como integrante de su Patronato, el Ministerio de Cultura avanza, como consta en la nota enviada este miércoles, en el apoyo a la Fundación Rosalía y sus actividades en torno a la figura de la poeta, además de sumarse a la protección del legado de una de las figuras literarias más relevantes de Galicia y España. EFE

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