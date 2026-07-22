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El incendio de Ejulve (Teruel) mantiene evolución favorable tras afectar a 1.400 hectáreas

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Zaragoza, 22 jul (EFE).- El incendio forestal de Ejulve (Teruel) mantiene este miércoles una evolución favorable tras una noche en la que el operativo se ha centrado en la consolidación del perímetro tras afectar a unas 1.400 hectáreas.

Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el uso de un dron térmico ha permitido identificar puntos calientes y el operativo está pendiente de que el aumento de la temperatura y del viento en las próximas horas condicionen la evolución del fuego.

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Por el momento siguen evacuadas por prevención 266 personas de Molinos (250) y de las pedanías de La Cañadilla (5) y Cirugeda (11), que se han alojado en recursos habilitados por distintas administraciones y por el Ayuntamiento de Alcorisa, con familiares o por sus propios medios.

Este miércoles está prevista una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a las 09.30 horas en la sala de crisis del 112, en la sede del Gobierno de Aragón. EFE

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