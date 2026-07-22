El filial de Baskonia no jugará en categorías FEB y descenderá a Primera División vasca

Vitoria, 22 jul (EFE).- El equipo filial de Kosner Baskonia no jugará en ninguna de las tres categorías de la Federación Española y descenderá a Primera División de la Federación Vasca.

El club vitoriano tomó la decisión de bajar un escalón y de que algunos de sus jugadores de categoría junior y senior disputen la liga comarcal del País Vasco.

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El curso pasado el equipo dirigido por Joan Braulio, en su mayoría jugadores de 17 años, dio gran rendimiento en Tercera FEB, y estuvo muy cerca de colarse en la fase de ascenso a Segunda.

Varios de esos jugadores saldrán cedidos a otros equipos y otros, como Stefan Joksimovic, darán el salto a la primera plantilla azulgrana.

Se da la circunstancia de que el equipo vitoriano San Prudencio, sí disputará la Tercera FEB la próxima temporada. EFE

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