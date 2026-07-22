El ala-pívot Louis Olinde se desvincula del Manresa

Manresa (Barcelona), 22 jul (EFE).- El ala-pívot alemán Louis Olinde no continuará en el Kids&Us Manresa tras finalizar el contrato que le vinculaba al club hasta el término de la pasada temporada, según ha informado este martes la entidad catalana.

El jugador germano, de 2,05 metros y 28 años, llegó al conjunto manresano el pasado verano procedente del Alba Berlín y, en su única temporada en la Liga Endesa, disputó 23 partidos, en los que promedió 7,9 puntos, 4,3 rebotes y 0,7 asistencias.

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Olinde llegó para cubrir la vacante dejada por el estadounidense Derrick Alston Jr., referente del equipo durante el curso 2024-2025. Sin embargo, pese a dejar algunos destellos de su calidad, el alemán no terminó de consolidarse como una pieza determinante, y ambas partes han optado por separar sus caminos al término de su contrato.

Con la salida de Olinde, el conjunto catalán suma ya cinco bajas con miras a la próxima temporada, tras las marchas del base Retin Obasohan, el escolta David Duke Jr., el alero Agustín Ubal y el pívot Pauly Paulicap.

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En el capítulo de incorporaciones, el Manresa únicamente ha confirmado hasta la fecha el fichaje del ala-pívot búlgaro Yordan Minchev. EFE

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