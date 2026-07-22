El 97 % de los españoles valora positivamente la visita del papa León XIV a España

Madrid, 22 jul (EFE).- El 97 % de los españoles tiene una opinión positiva de la visita del papa León XIV a España, que tuvo lugar entre el 6 y el 12 de junio, y el conocimiento sobre el pontífice aumentó entre los ciudadanos del 14 al 57 % tras su viaje oficial.

Así se desprende de un estudio realizado por la consultora GAD3 en el que participaron 5.027 personas inscritas y voluntarias de la organización de la visita de León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias.

PUBLICIDAD

La valoración general de los entrevistados es positiva (89 %) o muy positiva (9 %), con una mejora de la percepción del pontífice de 8 puntos respecto a antes de su visita, teniendo en cuenta su figura, su biografía y su mensaje.

El porcentaje de personas que desconocía al papa antes del viaje pasó del 57 al 14 % al finalizar el mismo.

El estudio, que analizó también el impacto personal y espiritual y las emociones que suscitó la presencia de León XIV, revela que el 92 % de los encuestados manifestaron el deseo de ayudar a mejorar el mundo y el 91 % el de reforzar la relación personal con Dios o el compromiso con la iglesia (87 %).

PUBLICIDAD

Entre las emociones manifestadas, la mayoría coincidieron en alegría, entusiasmo, esperanza, paz y unión con los demás.

Los mensajes del papa con mayor impacto entre los asistentes se relacionan con la importancia de la oración y del encuentro personal con Dios, vivir la fe con alegría y esperanza o servir y ayudar a los demás.

PUBLICIDAD

En cuanto a la cobertura de los medios de comunicación, el 91 % de los asistentes aseguran que reflejó "mucho" o "bastante" lo vivido en los diferentes eventos.

La red social más utilizada y seguida durante la visita fue Instagram (55 %), seguida de YouTube y Facebook.

El 26 % de los participantes no la siguieron ni difundieron contenido sobre la visita por redes sociales.EFE