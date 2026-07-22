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Dos narcotraficantes serán juzgados por blanquear 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador

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Los conocidos narcotraficantes Carlos Cortés Radó 'El Charly' y Tamara Campos Maya 'La Tamara', junto a otros seis acusados, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Baleares por supuestamente te blanquear 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador.

La Sección Segunda ha celebrado la mañana de este miércoles la vista previa del procedimiento, que ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

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La Sala deberá ahora fijar una fecha para la celebración del juicio oral, en el que cada uno de los ocho condenados se enfrenta a siete años de prisión, 56 en total, y al pago de una multa de 1,5 millones de euros como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

Una de las defensas ha alegado la existencia de un fraude de ley al haberse incumplido los plazos previstos por la legislación durante la fase de instrucción, una cuestión que el tribunal resolverá en el juicio.

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UNA TRAMA PARA BLANQUEAR 250.000 EUROS

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la actividad delictiva que llevaban a cabo 'La Tamara', hermana del también conocido narcotraficante 'El Pablo', y su marido.

Ambos dirigían un punto de venta de estupefacientes ubicado en Palma desde al menos 2014. Cuatro años después, cuando el marido estaba a cargo y con la colaboración de otra de las acusadas, que actuó como testaferro, compraron un billete de la ONCE premiado con 250.000 euros a su poseedor inicial, una persona desconocida.

De este modo, cobraron el premio, distribuido durante una década a razón de 25.000 euros anuales, y consiguieron ocultar el origen ilícito de su patrimonio.

Ya en 2020, siempre según el relato del representante del Ministerio Público, 'El Charly', su hija y su mujer celebraron un contrato de opción de compra sobre un chalé ubicado en Marratxí de su propiedad con la testaferro de 'La Tamara'.

La narcotraficante y su marido les pagaron 250.000 euros por el inmueble, de los cuales 100.000 fueron al contado y el resto se abonaría en un plazo máximo de ochos años, que sabían que 'El Charly' y su familia sabían que procedían del narcotráfico.

Unos días después, otros dos acusados registraron una declaración de obra nueva valorada en 120.000 euros en el indicado chalé, con lo que los 131 metros originalmente construidos pasaron a ser más de 600, a los que había que sumar una piscina de grandes dimensiones.

Estas obras fueron en realidad pagadas por 'La Tamara' y su esposo empleando el dinero procedente del tráfico de estupefacientes, algo de lo que también eran conocedores 'El Charly' y su familia.

Entre marzo y mayo de 2023, y siempre con el objetivo de ocultar el origen ilícito de su dinero, el último de los ocho acusados realizó 15 transferencias por importe de 280.300 euros a una cuenta lituana a nombre de Tamara Campos Amaya "bajo la apariencia de un préstamo ficticio".

En mayo de 2025, desde la misma cuenta bancaria, la acusada transfirió 119.962 euros a la cuenta común de la mujer y la hija de 'El Charly' como pago por el chalé de Marratxí, los cuales habían sido blanqueados previamente mediante el supuesto préstamo.

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EuropaPress

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