Don Benito prepara un recibimiento multitudinario a Pedro Porro tras ganar el Mundial

Don Benito (Badajoz), 22 jul (EFE).- La ciudad de Don Benito (Badajoz) recibirá este jueves al futbolista internacional Pedro Porro, reciente campeón del mundo con la selección española, con un acto institucional y ciudadano que se celebrará a partir de las 21.00 horas en la ciudad deportiva que lleva su nombre.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, anunció que el recibimiento se organizará a petición del propio jugador y estará dedicado a recordar algunos de los momentos vividos durante la final del Mundial disputada el pasado domingo.

PUBLICIDAD

La recepción comenzará con un acto institucional en el que participarán la alcaldesa y los miembros de la Corporación Municipal.

Durante la ceremonia, Pedro Porro firmará en el Libro de Honor de Don Benito como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su vinculación con la localidad pacense.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el jugador saludará a los vecinos que se desplacen hasta las instalaciones deportivas, donde el Ayuntamiento espera una amplia asistencia para homenajear al internacional español.

Medina destacó que Porro ha llevado el nombre de Don Benito "por todo el mundo con su esfuerzo, su humildad y su talento".

"Ahora nos toca a nosotros devolverle, entre todos, una pequeña parte de ese cariño", señaló la alcaldesa, quien animó a los vecinos a participar en un recibimiento que, según afirmó, quedará "para siempre en la historia" de la ciudad.

PUBLICIDAD

El acto tendrá lugar este jueves, 23 de julio, a las 21.00 horas en la Ciudad Deportiva Pedro Porro. EFE

ssv/vrm/cmm