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Desarticulada una red de fraude en la compraventa de vehículos de alta gama

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Pamplona, 22 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una presunta estructura criminal especializada en la obtención fraudulenta, ocultación y posterior comercialización de vehículos de alta gama, ha detenido a 6 personas en varias comunidades y ha recuperado coches por valor de 1,3 millones de euros.

La operación se ha desarrollado de forma conjunta por las Brigadas Provinciales de Policía Judicial en Navarra, el País Vasco y Miranda de Ebro (Burgos), en una investigación que permanece abierta y que ha permitido hasta el momento la detención de seis personas en Vitoria, Pamplona y Algeciras (Cádiz).

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También se ha identificado una compleja red de operadores que integraría a más de una veintena de investigados, con un entramado empresarial compuesto por, al menos, dieciséis sociedades mercantiles.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, las pesquisas apuntan a una compleja operativa mediante la cual obtenían vehículos de alta gama de forma fraudulenta, utilizando diversas sociedades y operadores con el fin de dificultar la trazabilidad de los bienes y de los flujos económicos asociados.

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Según la investigación, la operativa se basaba en la obtención fraudulenta de vehículos de alta gama mediante contratos de arrendamiento y fórmulas comerciales bajo investigación, para posteriormente introducirlos en el mercado a través de sucesivas transmisiones entre distintos operadores económicos, generando una apariencia de legitimidad sobre la titularidad y procedencia de los bienes.

Durante el operativo policial se han recuperado nueve vehículos de alta gama en distintas localidades de la geografía nacional: Madrid, Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz y Portugalete, evitando su desaparición del circuito legal y posibilitando su restitución a los legítimos perjudicados.

La recuperación de los activos investigados ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, que ha cooperado en diversas diligencias operativas dirigidas a la localización, aseguramiento y recuperación de los vehículos objeto de investigación.

El valor económico de los hechos investigados podría superar los cinco millones de euros, mientras que el valor conjunto de los vehículos recuperados supera los 1,3 millones.

Los agentes continúan practicando diligencias para identificar a todos los integrantes de la estructura, localizar a nuevos vehículos afectados, reconstruir los movimientos económicos y determinar las responsabilidades individuales que pudieran corresponder a cada uno de los investigados.

La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la práctica de nuevas actuaciones policiales y judiciales en las próximas semanas. EFE

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