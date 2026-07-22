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Desarticulada una red con datos bancarios de medio millón de personas para cometer estafas

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Madrid, 22 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias, en una operación en la que han sido detenidas 13 personas e intervenida una base de datos con información personal y bancaria de unos 500.000 ciudadanos.

Según informa este miércoles la Dirección General de la Guardia Civil, la operación, denominada Fragmenta, ha ejecutado las detenciones y registros en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Toledo.

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La investigación comenzó en 2024 tras la denuncia de una víctima que perdió cerca de 30.000 euros después de recibir una falsa comunicación bancaria. Esta denuncia permitió a los agentes relacionarlas con otras similares y destapar un entramado criminal perfectamente estructurado que operaba en distintos puntos del territorio nacional.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron a 18 integrantes de la organización —10 hombres y 8 mujeres, de entre 23 y 43 años— y determinaron el papel que desempeñaba cada uno dentro del grupo. De ellos, hay 13 detenidos y 5 investigados.

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Los estafadores enviaban de forma masiva mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias para inducir a las víctimas a acceder a páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica.

Posteriormente, contactaban telefónicamente con ellas haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.

Una vez conseguían el control de las cuentas, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas, aumentando considerablemente el perjuicio económico.

Después distribuían los fondos a través de numerosas cuentas bancarias para dificultar su rastreo y blanquear el dinero obtenido de forma ilícita.

La complejidad de la investigación estuvo marcada por el uso de identidades falsas, cuentas abiertas mediante terceros, transferencias inmediatas entre distintas entidades y una infraestructura tecnológica distribuida en varios países.

Durante la fase final de la operación se practicaron tres registros, dos en la provincia de Valencia y uno en Madrid, en los que se intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo relacionado con la actividad delictiva.

Entre el material incautado destaca una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas. El análisis de esta documentación ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevos afectados.

La Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias nunca solicitan por teléfono, SMS o correo electrónico las claves de acceso, contraseñas o códigos de verificación de sus clientes.

Ante cualquier comunicación sospechosa, recomienda no facilitar datos personales o bancarios, acceder siempre a la banca electrónica a través de los canales oficiales y contactar directamente con la entidad.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. EFE

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