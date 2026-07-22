Condenado a 15 meses de cárcel por llamar "moro" de forma reiterada a un hombre marroquí

Santander, 22 jul (EFE).- El hombre acusado de un delito de odio continuado por llamar de manera reiterada "moro" a un camarero de origen marroquí, ha aceptado este miércoles una pena de 15 meses de cárcel y ha manifestado su arrepentimiento por los hechos, en la vista preliminar celebrada en la Audiencia de Cantabria.

La Fiscalía, que pedía 18 meses de cárcel para el acusado, le ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que este hombre haya consignado 1.539 euros en concepto de indemnización para el trabajador, que fue quien denunció esa situación.

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La pena de 15 meses y un día de cárcel, aceptada por el acusado, quedará en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir.

El acuerdo entre las partes, ratificado ante la sección tercera de la Audiencia de Cantabria, contempla también el pago por parte de este hombre de una multa y su inhabilitación para profesiones, oficios o actividades educativas, deportivas y de tiempo libre durante el periodo de cinco años.

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En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que el hombre era cliente habitual de la cafetería en la que trabaja el camarero.

Desde que este camarero empezó a trabajar, el acusado, según el Ministerio Fiscal, "de manera reiterada y en presencia de clientes y otros trabajadores" se refería a él como "moro" y le instaba a volver a su país.

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"Igualmente, cuando no está presente el denunciante, el acusado, con la misma actitud xenófoba y humillante, les pregunta a los demás trabajadores, ‘¿hoy no trabaja el moro de mierda?'", añade el escrito.

La Fiscalía detalla que, en una ocasión en la que el acusado se encontró con el denunciante en otro establecimiento, le profirió las mismas expresiones ante amigos del trabajador "con idea de humillarle y menospreciarle". EFE

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