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Castilla y León pedirá declarar zona catastrófica el área afectada por el fuego de Segovia

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Segovia, 22 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno declarar el área afectada por el incendio de Brieva (Segovia) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su visita a la zona, donde también ha indicado que ya ha comenzado el reparto de paja, heno y otros forrajes para alimentar al ganado de las explotaciones perjudicadas.

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Pino ha explicado que la prioridad inmediata es garantizar la alimentación de los animales de unas cien explotaciones ganaderas afectadas por el incendio, en las que se contabilizan unas 8.000 cabezas de ganado vacuno, además de explotaciones de ovino.

Los primeros camiones con alimento comenzaron a llegar a las explotaciones a partir de las diez de la mañana, apenas un día después de que el consejero diera instrucciones al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia y a las Unidades Veterinarias para organizar el reparto sin esperar a que concluya la valoración de los daños.

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El consejero ha asegurado que, una vez concluida la evaluación de daños, la administración autonómica pondrá en marcha las medidas necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones y evitar que el incendio comprometa la continuidad de su actividad.

Pino ha insistido en que la Junta mantendrá el suministro de alimento "el tiempo que sea necesario", ya que la pérdida de pastos en plena época estival impide alimentar al ganado con los recursos habituales.

Respecto a las pérdidas materiales ocasionadas por el incendio, el consejero ha indicado que la Junta evaluará las posibilidades de apoyo a los afectados, y también que reclamará la implicación del Ejecutivo central.

"Vamos a pedir al Gobierno de España que ponga ayudas directas para los ganaderos afectados, como ocurrió con otros incendios el año pasado", ha anunciado. EFE

jmm/fsm/mam

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