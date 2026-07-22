Archivan la denuncia del general contra el superior que le instó a no ir al acto de Ayuso

Madrid, 22 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del general de división de la Guardia Civil Fernando Javier Mora contra el teniente general del cuerpo Luis del Castillo, al que grabó cuando este le instaba a que no acudiese al acto del Día de la Comunidad de Madrid con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto al que ha tenido acceso EFE la Sala de lo Militar del Supremo acuerda "no haber lugar a admitir a trámite" la denuncia de Fernando Javier Mora, en situación de reserva, contra Luis del Castillo, en la actualidad jefe del Mando de Operaciones del instituto armado, por supuestos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias.

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Fernando Javier Mora interpuso el pasado 22 de junio la denuncia por unos hechos que ocurrieron el 30 de abril de 2025 cuando ostentaba el cargo de general jefe de la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid.

La denuncia exponía que el 2 de mayo de 2025 se iba a celebrar en la Real Casa de Correos de Madrid el acto de la Comunidad madrileña presidido por Isabel Díaz Ayuso al que había sido invitado dado que por razón de su cargo era el representante institucional de la Guardia Civil en este territorio.

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Manifestaba que, unos días antes de la celebración del acto, recibió por medio de WhatsApp un mensaje del denunciado en el que se le indicaba: "Acto de dos de mayo. Representación institucional. El jefe de la Comandancia y comisario provincial jefe superior y tú libráis".

El auto transcribe el cruce de mensajes de WhatsApp entre ambos que comenzó a continuación:

Mora: "Pero estamos invitados".

Del Castillo: "Pues excúsate".

Mora: "Luego te llamo, yo sin motivo no me excuso, es mi obligación asistir".

Del Castillo: "Fernando. Te traslado lo que me han dicho. Tú mismo".

Mora: "Yo mismo".

Del Castillo: "Llámame que no consigo hablar contigo".

Del Castillo: "Fernando, dame una buena noticia que me hace falta".

Del Castillo: "Traslado tu mensaje. Ya te diré algo sobre tu asistencia o no".

Mora: "Recibido mi general".

Del Castillo: "Autorizada asistencia Fernando".

Mora: "Recibido mi general".

La denuncia explicaba que este intercambio de mensajes tuvo lugar entre 10:54 y las 14:53 horas y que entre las 12:01 y las 12:23 Fernando Javier Mora hizo una llamada telefónica a Luis Del Castillo, que a la vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos decidió grabar poniendo su teléfono en manos libres y registrando la conversación con el de su esposa.

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En la conversación, el denunciante preguntó a su interlocutor: "Perdona, mi general, esta decisión del Ministerio ¿por qué la está tomando?, por una valoración política, la está haciendo como un gesto de desprecio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, me están utilizando, le están pegando una patada a la presidenta de la Comunidad en mi culo".

Y añadió: "Eso es lo que no quiero consentir, no está mi culo para que este Gobierno, este ministro, esta directora, lo utilicen".

Seguidamente Luis del Castillo le dice: "Si quieres ir vete y atente a las consecuencias, pero es peor que digas 'no voy porque me han ordenado no ir'".

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Al Supremo le llama la atención que Fernando Javier Mora no presentara la denuncia hasta el pasado 22 de junio cuando los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2025.

Añade que no aprecia delito de abuso de autoridad, pues el denunciado en su comunicación por WhasApp se limitó a comunicarle lo que al respecto le habían ordenado.

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En cuanto a la conversación telefónica, señala que fue consecuencia de una llamada del denunciante "de una forma que se puede considerar inadecuada, impertinente e irrespetuosa".

Y considera que "las expresiones, groseras, chabacanas y soeces que se hicieron ambos en ese ambiente de familiaridad no se pueden subsumir en delito alguno" al no tener la gravedad suficiente, además de que el denunciado desconocía que estaba siendo grabado. EFE

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