Álex Sala refuerza la medular del Mallorca

Palma, 22 jul (EFE).- El RCD Mallorca ha anunciado este miércoles la incorporación del centrocampista Álex Sala procedente de la US Lecce en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra.

El futbolista catalán ya conoce la categoría tras su paso por el Córdoba, donde jugó 40 partidos y dejó buenos números con cinco goles y seis asistencias, aunque la pasada temporada tuvo un papel testimonial en la Serie A con el cuadro italiano.

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Sala llega a la isla a sus 25 años para suplir la marcha de Omar Mascarell, que salió libre del club balear tras finalizar contrato y después de que la entidad apurara los plazos para ofrecerle una renovación.

Con su fichaje, el técnico Luis García cuenta ya con cinco caras nuevas, puesto que a Sala se suman los refuerzos de Adrián Fuentes, Aboubakar Soumahoro, Zito Luvumbo y Arnau Puigmal. EFE

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