Acepta veinte años por el asesinato machista de su mujer con 49 puñaladas en Roquetas

Almería, 22 jul (EFE).- Un hombre identificado con las iniciales J.T.V. ha aceptado este miércoles una pena de veinte años de prisión como autor del asesinato machista de su esposa, Mari Nieves Gamarra, a la que asestó 49 puñaladas mientras dormía en el domicilio conyugal de Roquetas de Mar (Almería) en octubre de 2024.

La condena ha sido dictada 'in voce' y declarada firme por el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Ignacio F. Angulo González de Lara, al manifestar todas las partes personadas en la causa su expresa voluntad de no recurrir la resolución.

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Estas han alcanzado un acuerdo de conformidad antes del inicio de la vista oral con jurado popular, cuya constitución estaba señalada para esta misma jornada del 22 de julio con el fin de analizar las excusas planteadas por los candidatos.

El procesado, en prisión provisional desde el 6 de octubre de 2024, ha reconocido los hechos y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, sumando las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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Frente a las peticiones iniciales de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía y de 29 años por la acusación particular, la pena se ha fijado definitivamente en dos décadas gracias a la estimación de la atenuante de reparación del daño.

Según la sentencia consensuada entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, ejercida por el letrado Francisco de Asís Ferre, el condenado y la hija de la víctima han pactado la responsabilidad civil en 130.000 euros en concepto de daños morales.

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J.T.V. ya ha entregado 56.000 euros y se ha comprometido a satisfacer los 74.000 euros restantes mediante mensualidades de 800 euros.

El fallo judicial determina que la relación matrimonial, iniciada en diciembre de 2018, estuvo caracterizada por una conflictividad derivada de los celos y la actitud controladora del condenado, como manifestación de su desprecio a la condición de mujer de Mari Nieves.

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J.T.V. desarrolló conductas de dominación, vigilando a su esposa y dirigiéndole expresiones vejatorias y humillantes, lo que motivó denuncias previas en 2021 y 2023, derivando la primera en una condena firme de tres meses de alejamiento, tras cuyo cumplimiento reanudaron la vida en común.

Semanas antes del crimen, la víctima había tomado la firme decisión de divorciarse y tenía previsto abandonar el domicilio inminentemente.

La noche del 2 de octubre de 2024, el acusado ideó un plan para matarla. Mientras la mujer descansaba con tapones en los oídos, tomó un cuchillo de cocina de doce centímetros, accedió al dormitorio y, de forma sorpresiva, le asestó 49 puñaladas en la cabeza, cuello, tórax, espalda y extremidades.

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La sentencia subraya que prolongó la agresión más allá de lo necesario para aumentar intencionada y desproporcionadamente su dolor.

Mari Nieves falleció por un shock hipovolémico y una insuficiencia respiratoria grave y su cadáver se descubrió el 4 de octubre, cuando los agentes, alertados por la hija, entraron por una ventana y hallaron al asesino inconsciente en la cocina tras ingerir medicamentos.

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El fallo condena a J.T.V. a inhabilitación absoluta, diez años de libertad vigilada y prohíbe que se comunique o acerque a menos de 500 metros de la hija de la víctima durante 30 años. EFE

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