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Abascal reunirá a sus aliados internacionales el 3 de septiembre en Santiago de Chile

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Madrid, 22 jul (EFE).- El presidente de Vox y de la Fundación Disenso, Santiago Abascal, reunirá a sus aliados internacionales el próximo 3 de septiembre dentro del V Encuentro Regional del Foro de Madrid, que en esta edición se celebrará en Santiago de Chile.

Fuentes de Disenso, promotora del encuentro, han confirmado a Efe que Abascal acudirá a la reunión junto a responsables políticos del máximo nivel tanto de Europa como Iberoamérica integrados en el Foro de Madrid, una réplica desde la derecha a espacios de izquierda como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

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"Será una cumbre internacional de mucho peso", han destacado las fuentes, que han señalado que las ediciones anteriores contaron con la participación de dirigentes que hoy ocupan la presidencia de sus países.

Para Disenso, "esa capacidad para anticipar los grandes movimientos políticos de la región es una de las señas de identidad" del encuentro y esta quinta edición, de la que saldrá una "estrategia común y rectora", "no será una excepción".

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La cumbre culminará con la 'Declaración de Santiago de Chile', un documento que definirá una hoja de ruta común para la cooperación política internacional durante los próximos años, ha información el laboratorio de ideas de Vox.

La fundación enmarca la cumbre en un contexto de cambio político vinculado a las recientes victorias electorales de los aliados del partido de Abascal en distintos países iberoamericanos como Honduras, Chile, Colombia y Perú.

Bajo el lema de una 'Una nueva era para Iberoamérica', durante la jornada la jornada se celebrarán sesiones dedicadas a seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales, además de la presentación de diversos proyectos audiovisuales impulsados por la Fundación Disenso desde España.

La primera edición de este cónclave se celebró en Bogotá en 2022, un año después tuvo lugar en Lima, en 2024 la acogió Buenos Aires y el año pasado Paraguay.

La elección de Santiago de Chile como sede responde al "profundo significado político" que tiene para Disenso y los integrantes del Foro de Madrid la llegada a la Presidencia de José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, punto de partida del Foro.

La celebración del encuentro coincidirá además con el aniversario del referéndum de 2022 en el que el 62 % de los chilenos se opusieron a modificar la Constitución vigente, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet y reformada parcialmente en democracia.

En opinión de Disenso, el resultado supuso uno de los principales hitos políticos de los últimos años en Iberoamérica y demostró que "los ciudadanos pueden frenar democráticamente los proyectos de inspiración socialista cuando existe una alternativa sólida". EFE

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