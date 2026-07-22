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A prisión por intento de homicidio tras una discusión de tráfico en Sagunto (Valencia)

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València, 22 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio valenciano de Sagunto a un varón, para quien se ha decretado ya su ingreso en prisión, como presunto responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas tras una discusión de tráfico.

El detenido, a bordo de una motocicleta y tras una fuerte discusión con otro conductor el pasado día 14, sacó un arma de fuego y disparó contra la puerta de su vehículo, tras lo cual huyó, informa este miércoles la Policía.

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Los agentes iniciaron una investigación para tratar de localizar al autor y posibles vestigios del disparo, comprobando que el proyectil que había impactado en la puerta derecha del vehículo procedía de un arma de fuego.

Además, una imagen tomada por un vecino previa al incidente facilitó la identificación del autor, logrando su detención por parte de los agentes por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y por tenencia ilícita de armas.

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A consecuencia de los hechos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión. EFE

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