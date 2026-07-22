8-7. España supera a Hungría y jugará ante Rusia en semifinales

Sídney (Australia), 22 jul (EFE).- La selección española, vigente campeona olímpica, logró este miércoles una trabajada victoria ante Hungría (8-7) en un duelo de máxima igualdad y selló su clasificación para las semifinales de la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputa en Sídney (Australia).

El equipo dirigido por Jordi Valls tuvo que remontar en un final de infarto. España llegó a los últimos minutos por detrás en el marcador (6-7), pero dos goles decisivos de Queralt Bertran e Irene González, este último en superioridad numérica, permitieron a las españolas darle la vuelta al encuentro y asegurar su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

PUBLICIDAD

En semifinales, España se medirá a Rusia, que protagonizó la gran sorpresa de la jornada al imponerse a Países Bajos (6-11), la selección más laureada de la historia de la competición con ocho títulos. EFE

avm/fa/jpd