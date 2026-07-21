Sindicatos rechazan la propuesta de Airbus y planean una huelga indefinida el 24 de agosto

Madrid, 21 jul (EFE).- Los sindicatos UGT, CGT, SIPA, ATP y UTIL -todos a excepción de CCOO- han acordado este martes iniciar los trámites para convocar una huelga indefinida en Airbus a partir del 24 de agosto, tras rechazar el preacuerdo pactado con CCOO por parte de la dirección, han confirmado a EFE fuentes sindicales.

Estas fuentes han explicado que la huelga iniciada el pasado 1 de julio seguirá hasta final de mes y que será el 24 de agosto -ya que las tres primeras semanas de agosto los centros de producción estarán cerrados por vacaciones- cuando se reinicie esta huelga de modo indefinido.

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Airbus España había dado este lunes un plazo de 24 horas a los sindicatos para que valoraran el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por la dirección de la compañía con CCOO, que incluía una revisión salarial global del 12 % durante la vigencia del acuerdo.

Por el momento, la huelga no está convocada, aunque sí que esperan iniciar los trámites en los próximos días ante la falta de mejoras por parte de la dirección de la compañía, en la que participarían UGT, CGT, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL).

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Según estas fuentes, además de este preacuerdo, la propuesta incluía una mejora en el ámbito del teletrabajo. No obstante, todos estos sindicatos han declinado la opción en una Asamblea celebrada este martes.

No obstante, CCOO someterá el preacuerdo con la dirección a la plantilla este jueves, aunque las fuentes consultadas de otros sindicatos ajenos a Comisiones Obreras consideran que no conseguirá un acuerdo mayoritario, ya que, aunque son el sindicato mayoritario, suponen el 35 % del total de los trabajadores.

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Este preacuerdo garantiza una subida salarial del 5 % en enero de 2026 y otro 5 % en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo.

Asimismo, incorpora una Revisión Salarial Individual (RSI) del 0,5 % y un 0,5 % para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC, según apuntó el sindicato en un comunicado al hacer público el preacuerdo. EFE

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