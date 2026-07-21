Leyre Romero alcanza los octavos y Sorribes cae en su estreno

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- La española Leyre Romero avanzó este martes a los octavos de final del torneo WTA 250 de Hamburgo (Alemania), mientras que su compatriota Sara Sorribes quedó eliminada en la primera ronda.

Romero, tras firmar una temporada con buenos resultados en el circuito y que llega a Hamburgo después de caer en tres sets en su debut en el WTA de Iasi (Rumanía), derrotó a la eslovena Veronika Erjavec por 6-4 y 6-4 en un partido que resolvió en una hora y 34 minutos.

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La española se mostró sólida con el servicio en los momentos decisivos y certificó su pase a la segunda ronda del torneo alemán.

Sorribes, por su parte, no pudo superar su debut ante la rusa Alina Charaeva, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 45 minutos de juego.

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La castellonense reaccionó en el segundo set para igualar el encuentro, pero cedió en la manga definitiva y se despidió del cuadro individual.

La derrota supone un nuevo revés para Sorribes tras regresar esta temporada a la competición después de un parón por problemas físicos y de salud mental.

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Pese a ello, la española demostró su recuperación al conquistar en abril el ITF W75 de Portorož (Eslovenia), donde se impuso en la final precisamente a Romero. EFE