Espana agencias

Leyre Romero alcanza los octavos y Sorribes cae en su estreno

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- La española Leyre Romero avanzó este martes a los octavos de final del torneo WTA 250 de Hamburgo (Alemania), mientras que su compatriota Sara Sorribes quedó eliminada en la primera ronda.

Romero, tras firmar una temporada con buenos resultados en el circuito y que llega a Hamburgo después de caer en tres sets en su debut en el WTA de Iasi (Rumanía), derrotó a la eslovena Veronika Erjavec por 6-4 y 6-4 en un partido que resolvió en una hora y 34 minutos.

PUBLICIDAD

La española se mostró sólida con el servicio en los momentos decisivos y certificó su pase a la segunda ronda del torneo alemán.

Sorribes, por su parte, no pudo superar su debut ante la rusa Alina Charaeva, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 45 minutos de juego.

PUBLICIDAD

La castellonense reaccionó en el segundo set para igualar el encuentro, pero cedió en la manga definitiva y se despidió del cuadro individual.

La derrota supone un nuevo revés para Sorribes tras regresar esta temporada a la competición después de un parón por problemas físicos y de salud mental.

Pese a ello, la española demostró su recuperación al conquistar en abril el ITF W75 de Portorož (Eslovenia), donde se impuso en la final precisamente a Romero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

El incendio de La Mierla (Guadalajara) se salta un cortafuegos y acecha al pueblo de Arroyo de las Fraguas: “Ahora sí que estamos perdidos”

El alcalde de la región se encontraba en la Peña del Reventón ayudando con los cortafuegos cuando el foco se ha saltado uno cerca de Las Navas de Jadraque

El incendio de La Mierla (Guadalajara) se salta un cortafuegos y acecha al pueblo de Arroyo de las Fraguas: “Ahora sí que estamos perdidos”

Podar las hojas de los árboles después de la ola de calor: cómo hacerlo y en qué casos hay que actuar

Los expertos recomiendan cómo actuar ante las altas temperaturas y sequía extrema en España que deja árboles y arbustos con daños evidentes

Podar las hojas de los árboles después de la ola de calor: cómo hacerlo y en qué casos hay que actuar

Julio Iglesias lleva hasta el Tribunal Supremo su demanda contra Yolanda Díaz: le reclama 50.000 euros por “intromisión ilegítima en el derecho al honor”

El cantante acusa a la política de faltar a su presunción de inocencia con las declaraciones que dio en enero

Julio Iglesias lleva hasta el Tribunal Supremo su demanda contra Yolanda Díaz: le reclama 50.000 euros por “intromisión ilegítima en el derecho al honor”

La autora de ‘El cuento de la criada’ reimagina ‘La Odisea’: así es la novela de menos de 200 páginas que replantea la historia de Penélope

Publicada en 2005, la obra da una vuelta de tuerca al personaje de la mujer de Odiseo, que esperó veinte años el regreso de su marido

La autora de ‘El cuento de la criada’ reimagina ‘La Odisea’: así es la novela de menos de 200 páginas que replantea la historia de Penélope
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

ECONOMÍA

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

DEPORTES

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles