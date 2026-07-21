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Les Nits Occident cierra su edición de 2026 con más de 36.000 espectadores y 6 'sold outs'

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Barcelona, 21 jul (EFE).- El festival Les Nits Occident de Barcelona ha puesto este martes el punto final a la edición de 2026 con la actuación de Gente de Zona, el último concierto de una programación que ha reunido a 36.920 asistentes en los jardines del Palau de Pedralbes y ha registrado una ocupación media del 79%.

Además, el ciclo ha colgado el cartel de entradas agotadas en seis conciertos: Taburete, Hakuna (5 y 6 de julio), Sting 3.0, Il Volo y Rosario.

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La programación ha incluido propuestas de géneros diversos, desde el pop y el rock hasta el jazz, la música latina, el flamenco y el humor, con artistas como Mika, Mag Lari, Carles Sans, Raphael, Vanesa Martín, Silvana Estrada, ZAZ, Las Migas, Pablo López, Diana Krall y Judit Neddermann.

En paralelo, el festival inauguró en esta edición un ciclo dedicado al talento emergente, que contó con las actuaciones de Cesc Sansalvadó, Lau Gibert, Claquera y Ariadna Vieyra.

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El director de Les Nits Occident y presidente del Grupo Clipper's, Juli Guiu, ha destacado en un comunicado que "esta edición vuelve a demostrar que en Barcelona hay un público interesado en una programación amplia y de calidad, capaz de reunir propuestas muy diferentes en un mismo festival". EFE

gcm/hm/fp

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