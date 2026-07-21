La terapia psicológica antes de operarse de la columna mejora un 30 % la recuperación

Barcelona, 21 jul (EFE).- La terapia psicológica antes de someterse a una cirugía de columna puede mejorar en un 30 % los factores de recuperación funcional y en un 20 % los niveles de depresión y ansiedad en comparación con el tratamiento habitual, según un estudio del Hospital del Mar de Barcelona.

Publicado en la revista 'European Journal of Pain', el trabajo analiza a 54 pacientes operados de patología lumbar degenerativa, de los cuales 26 fueron asignados aleatoriamente a recibir ocho sesiones grupales de terapia en línea antes de entrar al quirófano, mientras que los 28 restantes siguieron el protocolo convencional.

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La intervención psicológica, denominada Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), busca incrementar la flexibilidad psicológica de los pacientes para ayudarlos a relacionarse de una manera más flexible con sus pensamientos, emociones y experiencias difíciles.

Respecto al perfil de los participantes, los investigadores seleccionaron a personas con una alta vulnerabilidad, de las cuales el 86 % presentaba dos o más factores de riesgo de padecer dolor crónico postquirúrgico, como percepción del dolor previo, catastrofismo, depresión o ansiedad.

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Los resultados de la investigación revelan que, tras un año de seguimiento con visitas a los tres, seis y doce meses de la operación, el grupo que recibió la terapia previa mantuvo de forma estable una mejora del 30 % en su recuperación funcional y discapacidad, así como una reducción del 20 % en sus niveles de ansiedad y depresión.

El médico adjunto del Servicio de Psiquiatría del centro y autor principal del estudio, Juan Ramón Castaño, ha explicado que las personas que siguieron la terapia mostraron de forma significativa "una menor discapacidad, así como niveles más bajos de ansiedad, de catastrofismo ante el dolor y de miedo al movimiento".

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Aunque este abordaje psicológico no redujo la intensidad física del dolor tras la operación, los investigadores han destacado que sí mejoró el impacto que este tenía en la vida diaria de los pacientes, unos beneficios que se mantuvieron estables durante un año de seguimiento.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Dolor del Hospital del Mar, Antonio Montes, ha afirmado que los resultados "significan un cambio de paradigma" y abren la puerta a trabajar de forma preventiva con el perfil de paciente más vulnerable, emulando los modelos transicionales de países como Canadá o Alemania.

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Tras el éxito en las intervenciones de raquis, el equipo multidisciplinar del hospital barcelonés, en el que colaboran el CIBERESP y las universidades UPF, UAB y URV, estudia ya la aplicación de esta misma metodología en las cirugías de mama. EFE

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