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La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

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Washington, 21 jul (EFE).- La Casa Blanca reaccionó este martes a la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' que lució el futbolista español Ferran Torres durante la celebración del Mundial de 2026 por las calles de Madrid.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que citó una publicación de Fox News con un vídeo compartido por Ferran Torres en sus redes sociales.

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La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EE.UU. de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

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Ferran Torres fue el héroe de la final al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segundo título mundial en fútbol masculino. EFE

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