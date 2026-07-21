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Kira Miró y Salva Reina son 'Tres de más' en su primera película como pareja protagonista

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Madrid, 21 jul (EFE).- Los actores Kira Miró y Salva Reina se estrenan como pareja protagonista en la ficción con la nueva película de Mar Olid, 'Tres de más', una comedia familiar que nace como 'remake' de la italiana 'Tre di troppo' y que se propone llenar de risas y magia las salas de cine.

"La magia te da la posibilidad de ir un poco más allá, de llevar a los personajes más al extremo. Creo que falta más magia en la vida, y si entrara en nuestro día a día sería maravilloso", cuenta el actor Salva Reina a EFE.

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En esta historia Julia y Ernesto son una pareja sin hijos y sin más preocupaciones además de sus trabajos como jefa editorial y chef, salir de fiesta e ir de cócteles. Sin embargo, todo cambia cuando una mañana se despiertan en su peor pesadilla: con tres niños, que dicen ser sus hijos, en su casa.

No es la primera vez que la directora, Mar Olid, trabaja con la magia. Ya lo hizo antes, en la película 'Sin cobertura' que se estrenó el verano pasado, pero ahora vuelve a ello por una misma razón.

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"Lo que te enseñan estas dos películas es que los niños son mágicos y son pequeños héroes. Aquí hacen que dos seres superpijos a los que no les importa nada se conviertan en seres humanos. Un niño hace eso, te convierte en humano", destaca Olid.

Esta magia se ha trasladado también al rodaje, donde Miró y Reina hicieron, como describe la directora, "una familia real" con los niños protagonistas: Luna Fulgencio, Ian Cortegoso y Adriana Bidae.

Sin embargo, la pareja protagonista tiene diferentes visiones sobre cómo ha sido trabajar juntos. Para Reina, el proceso ha sido "maravilloso", mientras que Kiró lo clasifica, entre risas, como "fatal". "Yo estoy diciendo lo que queda bien y ella el subtexto real", bromea Reina.

Hablando en serio, Miró explica que ha sido un trabajo muy fácil: "Nos llevamos muy bien tanto dentro del set como fuera, nos aportarnos cosas bonitas y sabemos cómo podemos potenciarnos y cuáles nuestros límites".

"Firmaría nueve películas más con él si pudiera", añade Miró, al tiempo que Reina los clasifica como "una pareja artística, como Robert Redford y Jane Fonda".

En este filme, la pareja actoral toma el rol de una pareja excéntrica, pija y solitaria, donde lo único que les importa "son ellos mismos".

"Es lo bonito de la película, que empiezan siendo dos personas muy individuales y egoístas que solo piensan en su ambición, pero poco a poco van entrando en el mundo del amor y de la empatía, de ponerse en el lugar del otro", destaca Miró.

La capacidad de ponerse en el lugar del otro en la película no es solo hacia los padres, sino también hacia los niños.

"Siempre vemos la infancia desde nuestra posición. Nunca te pones en la piel del menor porque crees que, al ser menor, no va a saber qué es bueno para él o ella, pero también creo que la educación cada vez va poniendo más al niño en su sitio y respondiendo sus necesidades", ha sostenido Reina.

'Tres de más' refleja a los padres y madres como "héroes", describe la directora, "porque los tiempos han cambiado, sobre todo si vives en grandes ciudades como nosotros. Ser padre me parece un acto admirable y un gesto de amor superbonito".

Con respecto a esto, para Miró y Reina, pareja sin hijos, ser padre es cada vez más difícil: "La sociedad nos va generando unas necesidades y unas dependencias en nuestro ritmo de vida que ser padre y madre se complica muchísimo", destaca Reina.

"Si tienes que ser padre joven, pero de joven no tienes el dinero o la independencia para poder sustentarte ni siquiera a ti mismo, ¿cómo vas a ser padre? Y luego, cuando ya eres mayor, ya no puedes ser padre porque se te pasó el arroz. Pues ya tenemos liada la sociedad", concluye Miró.

Para ambos, ser padre significa "amor, paciencia, escucha, tiempo, y sentido del humor", características que esperan que el espectador encuentre este viernes al ver su película. EFE

(Foto) (Vídeo)

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