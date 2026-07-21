España firma un acuerdo con la ONU para albergar una sede de Unicef

Madrid, 21 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la firma de un acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con el fin de albergar una sede de Unicef en España y apoyar así "el mandato global" de dicha agencia internacional y sus "operaciones sobre el terreno en todo el mundo".

Indica el Consejo de Ministros en su referencia que España ha cooperado "extensamente" con esta agencia del sistema de las Naciones Unidas y destaca el acuerdo suscrito entre España y UNICEF en febrero de 2004.

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Un acuerdo con el que se estableció el marco jurídico e institucional para impulsar las relaciones y colaboración con la finalidad de ejecutar los programas de cooperación, acción humanitaria y protección de los derechos de la infancia.

Recuerda, además, el Consejo de Ministros que Unicef ya había manifestado su deseo de establecer una oficina global en España.

Unicef tiene su origen en el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas, creado en 1946, y su sede principal se encuentra actualmente en Nueva York.

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Además, en materia de cooperación y desarrollo, el Consejo de Ministros ha aprobado "la toma de conocimiento" del marco de asociación estratégica entre España y ONU Mujeres 2026-2029, que da continuidad a la colaboración mantenida entre ambas partes desde 2005.

Recuerda que los Marcos de Asociación Estratégica (MAE) constituyen el instrumento mediante el cual la cooperación española establece "el marco político y estratégico" de su relación con los organismos multilaterales.EFE

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