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El incendio de Brieva (Segovia) mantiene 420 evacuados y confinado Pelayos del Arroyo

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Segovia, 21 jul (EFE).- El incendio declarado este lunes en el término municipal de Brieva, cuyo origen se investiga, mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial tras obligar a evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar el municipio de Pelayos del Arroyo.

Según la última actualización del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, los desalojos afectan a los núcleos de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar.

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De las 420 personas evacuadas, 60 han sido trasladadas al albergue habilitado en Torreiglesias desde Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta y Santo Domingo de Pirón; otras 50 permanecen en Sotosalbos, procedentes de Berrocal, Aldeasaz y La Cuesta, mientras que 150 han sido acogidas en Turégano tras el desalojo de Caballar.

El resto de los evacuados se encuentran en viviendas de familiares o en segundas residencias.

Además, el municipio de Pelayos del Arroyo permanece confinado como medida preventiva, mientras la Agencia de Protección Civil mantiene activado el sistema ES-Alert para informar a la población de la zona sobre la evolución del fuego y las recomendaciones de las autoridades.

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Durante los momentos de mayor intensidad del incendio llegaron a trabajar 44 medios de extinción. Tras las labores desarrolladas durante la noche y la incorporación a primera hora de los medios aéreos, el operativo permanece integrado por 24 medios, reforzados con tres buldóceres incorporados durante la tarde del lunes para facilitar las tareas de contención.

Los responsables del operativo prevén intensificar los trabajos a lo largo de la mañana ante la preocupación por la posible intensificación del viento, que podría complicar la evolución del incendio.

Para analizar la situación y decidir las actuaciones a adoptar, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), constituido en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia tiene previsto celebrar una nueva reunión a las 10:00 horas.

El incendio mantiene cortadas varias carreteras provinciales y, por el momento, no hay datos sobre la superficie afectada. EFE

jmm/mr/mam

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