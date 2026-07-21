Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El Real Zaragoza y Diego González han alcanzado un acuerdo por el que el defensor se convierte en un nuevo jugador blanquillo por dos temporadas, confirmó este martes el club.

Diego González (Villarreal, 1999) es un central zurdo formado en las categorías inferiores del Real Betis y con reciente experiencia tanto en equipos de Primera Federación como en LaLiga Hypermotion (Segunda), competición en la que ha jugado las tres últimas temporadas y en la que acumula cerca de un centenar de partidos (81).

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Tras pasar por las filas de Andorra FC o SD Huesca, ha defendido los colores de la AD Ceuta este último curso, logrando una holgada permanencia con el conjunto caballa. Su contundencia y buena salida de balón le han convertido en un jugador clave para José Juan Romero y ha participado hasta en 35 partidos en la temporada 2025-2026.

Ahora llega libre al Real Zaragoza y firma por dos temporadas para complementar la zaga blanquilla, destacó el club, que le da la bienvenida y confía en lograr los objetivos marcados. EFE

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