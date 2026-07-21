Detenido el presunto autor del incendio próximo a la Abadía del Sacromonte de Granada

Granada, 21 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un incendio forestal intencionado ocurrido este mes en el Sacromonte, en un lugar cercano al conjunto histórico-artístico de la Abadía del Sacromonte, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que comportó riesgo para la misma y para las cuevas habitadas de la zona.

La investigación ha corrido a cargo de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto a los agentes de Medio Ambiente, informa este martes la Junta.

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La zona ya sufrió un devastador incendio intencionado en el año 2023 cuyo autor también fue detenido.

El incendio e inició sobre las 13:15 horas del pasado 3 de julio en la zona conocida como Barranco de Valparaíso.

Al lugar se desplazaron varios agentes de la unidad adscrita, además de medios del Infoca, que evacuaron a los inquilinos de las cuevas y sofocaron las llamas sin que el incendio alcanzara la zona más boscosa.

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Entre las llamadas recibidas por el centro coordinador de emergencias 112 alertando del fuego, un testigo manifestó haber visto salir del lugar de manera acelerada a un hombre. Momentos después se originó el fuego con gran virulencia.

Uno de los inquilinos de las cuevas relató que un conocido suyo lo había visitado momentos antes y tuvieron una discusión, tras lo cual se marchó. Minutos después vio las llamas a unos 50 metros de la entrada de su casa cueva y los medios aéreos en la zona.

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El presunto autor del incendio, que cuenta con numerosos antecedentes de diversa índole, ha sido finalmente identificado y detenido. EFE