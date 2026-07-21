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Autorizan a un ayuntamiento navarro a hacer un referéndum sobre un nuevo centro de salud

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Madrid, 21 jul (EFE).- El Gobierno ha decidido autorizar al Ayuntamiento de Valtierra (Navarra) a realizar una consulta popular sobre la construcción de un nuevo centro de salud con cargo a los presupuestos municipales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el acepta la petición del Consistorio para consultar a sus vecinos si están de acuerdo con que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios con el Gobierno de Navarra para solicitar autorización para la construcción de un nuevo centro de salud en la parte baja del pueblo, con cargo de todos los costes al Ayuntamiento.

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Valtierra es un municipio de unos 2.500 habitantes situado en la Ribera de Navarra.

El Gobierno explica en la referencia de los acuerdos adoptados este martes en el Consejo de Ministros que la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

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Por otro lado, la ley de Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que los ayuntamientos pueden convocar es tipo de consultas si lo autoriza el Gobierno central, siempre que traten sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

El Gobierno, tras estudiar la petición de Valtierra, ha decidido autorizar la consulta al considerar que el asunto a someter a consulta popular es de carácter local y cumple los requisitos legales. EFE

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