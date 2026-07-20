Espana agencias

La selección inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la selección española de fútbol ha iniciado en Madrid este lunes las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo, antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para luego comenzar un recorrido por las calles de la capital.

Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

PUBLICIDAD

La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, llegó con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajó desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección fue homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se reunieron a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Julio Martínez Sola asegura que José Luis Rodríguez Zapatero le llamó desde “un número oculto” y le trasladó que su intervención podría ayudar a la aerolínea a acceder a financiación pública

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología

El lenguaje corporal puede ser símbolo de algunos aspectos emocionales como introspección, concentración, confianza o calma emocional

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 20 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 20 julio

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

El Samur realizó 303 asistencias y multiplicó sus esfuerzos durante la madrugada de la celebración

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

“¡Oh Ferran!”: de “ser muy criticado” durante el Mundial 2026 a vestirse de Iniesta y dar la segunda estrella a España

La emotiva carta de Iñaki Williams a su hermano Nico después de ganar el Mundial: “Has puesto nuestro apellido en el infinito”

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella