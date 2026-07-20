Josemi Fernández: "El balance del Caja Rural es positivo, disfrutamos y aprendemos"

Carlos de Torres

Évian-les-Bains (Francia), 20 jul (EFE).- José Miguel Fernández, director del Caja Rural Seguros RGA, hizo un balance positivo de la primera experiencia de la formación navarra en el Tour de Francia, en el que está "disfrutando y aprendiendo" a pesar de las bajas y lesiones de Alex Molenaar y Fernando Gaviria.

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"Hasta el momento podemos hacer una valoración positiva porque ante todo estamos disfrutando de la experiencia, aprendemos cosas cada día y tratamos de aprovechar nuestra presencia en el Tour, a veces con días grandes y otros con miseria", dijo 'Josemi' a EFE en la segunda jornada de descanso.

Sin duda, "lo peor han sido las bajas. Estamos echando de menos a Alex Molenaar, que estaba muy fuerte y haciendo cosas importantes, y también a Fernando Gaviria, un corredor que nos ha dado mucho valor y presencia, es un capitán para todos. Le esperábamos para la etapa del miércoles, pero la caída lo impedirá", explicó.

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A pesar de las bajas, la línea del equipo será buscar presencia en las fugas y aprovechar la mínima oportunidad que se presente, ya que "de tú a tú es imposible luchar con los grandes corredores que hay en el Tour. Está claro que aquí no hemos venido de vacaciones", destacó.

"Aquí hay mucho nivel, alucinamos con el ritmo de carrera, con la intensidad, se hacen medias muy altas, y un día cómodo tampoco los es del todo", añadió.

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Sobre la supremacía de Tadej Pogacar en la general, el técnico del equipo navarro aseguró que el esloveno, salvo accidente, "es imbatible y se llevará el maillot amarillo el próximo domingo".

"El Tour está resuelto, pero conviene tener prudencia, sobre todo después de lo que vimos ayer con Vingegaard. Pogacar es imbatible, si no tiene un imprevisto nadie le puede hacer flojear. El aliciente está en la pelea por las plazas secundarias del podio", comentó.

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Además, precisó 'Josemi', el UAE "quiere meter a Del Toro como segundo y si el mexicano no muestra debilidad, lo conseguirá"

Una superioridad por parte de Pogacar que provoca el debate de si es buena o no para el espectáculo del ciclismo.

"La organización pensaría que el Tour estaría más abierto, pero en el Tourmalet hubo diferencias muy grandes. La superioridad de Pogacar, al que nadie pone contra las cuerdas, puede hacer que se resienta el espectáculo, tal vez falta más competencia por el maillot amarillo, la que hay por el resto de puestos", explicó.

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Josemi Fernández subrayó la importancia de participar en el Tour como equipo invitado, recordando que se trata de una estructura particular, en la que una entidad bancaria crea una estructura para un equipo.

Según el director del Caja Rural Seguros RGA, las diferencias presupuestarias se notan en el pelotón de manera evidente.

"El nivel de los corredores se refleja y la inversión en el rendimiento. Yo me fijo mucho en un equipo que me gusta, el Uno X, formación que dedica muchos recursos al rendimiento de sus ciclistas, y eso se refleja en la carretera. Nosotros tomamos nota, aquí hemos venido con 8 masajistas, 5 mecánicos..para nosotros ya es un éxito", concluyó. EFE

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