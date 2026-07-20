Hugo Sotelo se encuentra en Valencia para cerrar su fichaje por el Levante

Vigo, 20 jul (EFE).- El centrocampista Hugo Sotelo viajó este lunes a Valencia, con permiso del Celta, para cerrar su fichaje por el Levante, donde jugará en calidad de cedido por el conjunto gallego.

El futbolista, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, ya no participó con el Celta en el primer amistoso de la pretemporada ante el Braga en tierras portuguesas.

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La irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego. EFE

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