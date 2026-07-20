Espana agencias

Hugo Sotelo se encuentra en Valencia para cerrar su fichaje por el Levante

Guardar
Google icon

Vigo, 20 jul (EFE).- El centrocampista Hugo Sotelo viajó este lunes a Valencia, con permiso del Celta, para cerrar su fichaje por el Levante, donde jugará en calidad de cedido por el conjunto gallego.

El futbolista, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, ya no participó con el Celta en el primer amistoso de la pretemporada ante el Braga en tierras portuguesas.

PUBLICIDAD

La irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego. EFE

dmg/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

David Lucas anunció hace 20 días que suspendía toda su actividad para seguir un tratamiento oncológico.

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Los medios expertos en realeza no han dejado pasar la oportunidad de comentar sobre la actitud de la familia real en la celebración de la final del Mundial 2026 contra Argentina

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Ser propietario de una vivienda no implica ser dueño de todo lo que aparece dentro del terreno

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Con solo tres ingredientes podremos montar esta riquísima salsa asiática, que normalmente se sirve junto con el clásico ‘tonkatsu’ japonés

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

ECONOMÍA

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 26.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella