El valor medio de la vivienda tasada sube un 12,5 %, hasta 292.400 euros, récord absoluto

Madrid, 21 jul (EFE).- El valor medio de la vivienda tasada durante el primer trimestre se incrementó un 12,5 % interanual y alcanzó los 292.417 euros, récord absoluto, según los datos de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), fundada en 2012 y que integra a sociedades de tasación que efectúan el 88 % de las valoraciones en España.

La AEV ha explicado en un comunicado que este aumento en el valor medio de la tasación está motivado por factores como el tamaño de las propiedades, su ubicación en regiones de mayor valor o cambios en las preferencias y en la capacidad adquisitiva de la demanda.

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La asociación detalla que, durante el primer trimestre, se realizaron un total de 254.615 tasaciones, una cifra en línea (un descenso del 0,1 %) con respecto a los datos del año pasado, aunque el importe total tasado ha aumentado hasta un récord absoluto de 118.916 millones, un aumento del 17,7 % respecto a los mismos meses del año anterior.

El número de tasaciones completas, que muestran el descenso del 0,1 %, refleja la estabilización del mercado, mientras que el segmento hipotecario también ha mostrado un comportamiento similar.

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El número de tasaciones realizadas de cara al segmento hipotecario descendió un 2,4 %, hasta alcanzar los 172.619 informes, aunque, a pesar de ese descenso, la actividad continúa en niveles muy elevados y se mantiene dentro del rango de mayor volumen registrado desde que existen datos.

Los 182.619 informes suponen cerca del 70 % del total de tasaciones emitidas, mientras que las tasaciones con finalidad contable prolongan su tendencia decreciente con una caída del 6,9 % (55.803 informes) y representan un 22 % del total, su volumen más bajo de la última década.

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Este descenso contrasta con la evolución positiva de las tasaciones sin finalidad financiera, que escalan hasta acumular el 10 % del volumen total del trimestre, tras crecer un 45 %.

El secretario general de la AEV, Jorge Dolç, ha asegurado que los datos del primer trimestre confirman un mercado estable en volumen de actividad, pero acompañado de un notable incremento del valor total de los bienes tasados.

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"El máximo histórico alcanzado por el importe medio de la vivienda evidencia la fortaleza de la demanda, impulsada por la creación de nuevos hogares en un contexto de déficit habitacional estructural que la obra nueva está muy lejos de poder cubrir con los ritmos actuales de producción", ha destacado. EFE