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Anangonó, Carrillo y Pata compiten por ser el máximo goleador de la liga de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 jul (EFE).- Los delanteros ecuatorianos Juan Luis Anangonó, Ronie Carrillo y Emerson Pata comparten el liderato de la tabla de goleadores de la Liga Pro, con ocho tantos cada uno, después de una vigésima fecha en la que volvieron a marcar y se mantienen en la disputa por terminar como los máximos anotadores del torneo.

Carrillo, de 29 años, fue el protagonista del cierre de la jornada al firmar este lunes un doblete en el triunfo por 2-1 de Mushuc Runa sobre Orense, resultado que le permitió alcanzar la cima de la tabla de goleadores junto con Anangonó y Pata.

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Por su parte, Anangonó, de 37 años, continúa demostrando su vigencia goleadora y su peso en el ataque de Leones del Norte. El sábado marcó el tanto de la victoria por 0-1 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito, club en el que también brilló durante varias temporadas.

Mientras que Pata, extremo izquierdo de 22 años de Independiente del Valle, ratificó su gran momento ofensivo al anotar el domingo uno de los tantos en la goleada por 6-1 sobre Emelec.

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Con ese triunfo, el conjunto del Valle se consolidó como líder absoluto del campeonato con 49 puntos, 14 más que Aucas, su inmediato perseguidor.

Tras los tres máximos goleadores aparecen, con siete tantos cada uno, Djorkaeff Reasco, también de Independiente del Valle, y Edison Mero, de Guayaquil City. EFE

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