Espana agencias

Vingegaard sufre una dura caída y abandona el Tour en ambulancia

Guardar
Google icon

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El danés Jonas Vingeggard se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia al sufrir una aparatosa caída a 20 km de la meta de la decimoquinta etapa, que se disputa entre Champagnole y Plateau de Solaison, en la que también se vio involucrado el mexicano del UAE Isaac del Toro.

Vingeggard, ganador de dos Tours de Francia y uno de los favoritos en la presente edición, se fue al suelo en una curva junto a otros corredores, pero el danés se llevó la peor parte con un fuerte golpe en el hombro derecho.

PUBLICIDAD

El choque contra la acera le obligó a permanecer unos minutos tendido en el asfalto, pero enseguida los médicos de carrera observaron la importancia de la lesión y el jefe de filas del Visma abandono el Tour en ambulancia.

Vingeggard, segundo en la general a 4.30 minutos de Pogacar, abandona el Tour por primera vez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El argentino está casado con la mallorquina Elisa Montero, por lo que vive en la isla con ella y sus dos hijos

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Los impuestos en el Peñón se acercarán gradualmente a los españoles para reducir las diferencias de precios y combatir el contrabando

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

“¿Mamá, por qué papá te quiere colgar de la pared?”: un hombre es condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por someter a su mujer a “un clima constante de miedo”

La jueza ha destacado la necesidad de una respuesta penal contundente para desalentar estos comportamientos

“¿Mamá, por qué papá te quiere colgar de la pared?”: un hombre es condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por someter a su mujer a “un clima constante de miedo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: La Roja de 2010 anima a la selección con un vídeo motivador: “¿Y por qué no?”

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: La Roja de 2010 anima a la selección con un vídeo motivador: “¿Y por qué no?”

El emotivo mensaje motivador de Lamine Yamal antes de la final contra Argentina: “Por ti y por la calle”

Borja Iglesias se queja del elevado precio de las entradas de la final del Mundial 2026 en Nueva York: “Es una vergüenza”

Así fue la victoria de España en la final del Mundial de 2010: un partido aburrido y con récord de tarjetas que Iniesta resolvió en el último momento

Las parejas españolas y argentinas tienen que elegir entre el amor y la camiseta para la final del Mundial 2026: “Yo no me voy a poder quedar callada”