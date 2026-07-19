Vingegaard sufre una dura caída y abandona el Tour en ambulancia

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El danés Jonas Vingeggard se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia al sufrir una aparatosa caída a 20 km de la meta de la decimoquinta etapa, que se disputa entre Champagnole y Plateau de Solaison, en la que también se vio involucrado el mexicano del UAE Isaac del Toro.

Vingeggard, ganador de dos Tours de Francia y uno de los favoritos en la presente edición, se fue al suelo en una curva junto a otros corredores, pero el danés se llevó la peor parte con un fuerte golpe en el hombro derecho.

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El choque contra la acera le obligó a permanecer unos minutos tendido en el asfalto, pero enseguida los médicos de carrera observaron la importancia de la lesión y el jefe de filas del Visma abandono el Tour en ambulancia.

Vingeggard, segundo en la general a 4.30 minutos de Pogacar, abandona el Tour por primera vez. EFE