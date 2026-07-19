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Ronaldo prevé una victoria "fácil" de España sobre Argentina

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São Paulo (Brasil), 19 jul (EFE).- Ronaldo Nazário, exdelantero de la selección brasileña, afirmó que España ganará "fácil" a Argentina este domingo en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Creo que España gana fácil a Argentina. Para mí, Francia y España siempre fueron las favoritas. Recuerdo que dije antes del Francia-España (de semifinales) que el campeón saldría de ahí", señaló en su canal digital 'Rede Ronaldo'.

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El exjugador del Real Madrid y del Barcelona considera que la Roja sumará su segunda estrella "con un fútbol jugado de una manera extraordinaria" sobre la Albiceleste de Lionel Messi, que defiende el título de Qatar 2022.

'O Fenômeno' destacó que la selección española ha crecido con un estilo de juego que practica desde "hace mucho tiempo".

"Hay mucho de (Pep) Guardiola en ello, por haber iniciado esa filosofía en el Barcelona. No creo que Argentina tenga la fuerza para remontar un partido contra España, que va a tener la posesión del balón todo el tiempo", subrayó.

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El que fuera '9' de la Canarinha tampoco escatimó en elogios hacia Argentina, cuya campaña en esta Copa del Mundo calificó de "éxito absoluto".

"Remontaron varios partidos, Messi vuelve a escribir otra historia hermosa en el Mundial; es una selección que demuestra carácter, espíritu de superación y garra", opinó.

Ronaldo fue campeón mundial en Corea/Japón 2002 y el máximo goleador del torneo, con 8 tantos, perdió la final de Francia 1998 y también formó parte de la convocatoria brasileña que venció en Estados Unidos 1994, aunque no jugó un solo minuto. EFE

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