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Pogacar y Vingegaard pasan un control antidopaje de madrugada

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Champagnole (Francia), 19 jul (EFE).- Los dos primeros de la general del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) y el danés Jonas Vingegaard (Visma), fueron despertados en plena madrugada de este domingo para ser sometidos a un control antidopaje por sorpresa.

El maillot amarillo fue despertado a las 5 de la madrugada, mientras que el segundo había sido despertado a las 2, según revelaron los propios ciclistas en la salida de la etapa número 15 en Champagnole, en el macizo del Jura.

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Los dos aseguraron que tuvieron problemas para volver a dormir tras ser despertados y el esloveno aseguró que se pasó el resto de la noche escuchando música.

"He tardado 40 minutos en regresar a la habitación; no es la mejor noche, pero estoy bien. Forma parte de esto", dijo el danés, cuyo equipo, el Visma, dio por bueno el control si sirve para mejorar la imagen del ciclismo, duramente afectado por el dopaje hace unos años.

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Pogacar, por su parte, aseguró que sólo ha dormido cuatro horas porque suele acostarse tarde, lo que le ha provocado "un problema".

"Pero, bueno, he pasado una mañana agradable. No me podía volver a dormir, así que he estado tranquilo, escuchando clásicos de Eminem y me he preparado varios cafés. Como he abusado de la cafeína, estoy listo para atacar el día", dijo el ciclista del UAE, en buena posición para sumar su quinto Tour.

"Pero no es agradable ser despertado en medio de un dulce sueño", agregó.

Los controles antidopaje durante la madrugada están permitidos en Francia en virtud de un decreto adoptado en 2016, siempre que "existan, contra ese deportista, sospechas graves y concomitantes" de que puede "hacer desaparecer pruebas" de dopaje. EFE

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