Mucho calor en un comienzo de semana que también tendrá tormentas en el sureste peninsular

Madrid, 19 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular y en el interior de Galicia, además de temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas de la Península y en Baleares.

En estas los termómetros marcarán por encima de los 35 grados, máximas que llegarán incluso a 40 en puntos de Andalucía y del sudeste, y localmente en La Mancha, el nordeste y Mallorca. Es la antesala de la tercera ola de calor en España que previsiblemente empezará el martes.

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En el primer día de la semana se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas.

Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas en zonas del interior noroeste y del tercio oriental peninsular; en el interior de Galicia y el sudeste podrían dar tormentas secas, localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

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Probables bancos de niebla matinales en la comunidad gallega y área cantábrica, con calima en la mitad sureste de la Península y Baleares, débil en Canarias.

Las temperaturas máximas en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste. Probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha.

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Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Poniente moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, y del norte y nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, también con intervalos fuertes en este caso.

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Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo de dirección variable en Baleares.

Predicción por comunidades autónomas:

GALICIA: intervalos de nubosidad baja, que en horas centrales irá acompañada de alguna nubosidad de evolución. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior y área de Fisterra, que a últimas horas podrían extenderse a las Rías Baixas. Lluvias débiles dispersas y chubascos tormentosos que no llegarán al extremo sureste; serán poco probables en las Rías Baixas y podrían ser localmente fuertes en el interior de A Coruña y zonas aledañas.

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Temperaturas con pocos cambios salvo un descenso de las máximas en el interior de Pontevedra y noroeste de Ourense. En el tercio norte, viento flojo a moderado de este y nordeste aumentando hasta fuerte en el litoral atlántico; en el resto, viento flojo variable.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: intervalos de nubes bajas que en horas centrales irán acompañadas de nubosidad de evolución. Brumas matinales y bancos de niebla que, al final del día, se repiten en la cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas que serán poco probables en el litoral oriental y con posibles tormentas en zona montañosa.

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Temperaturas sin cambios, salvo algún descenso local de las mínimas. Viento flojo del este y nordeste que será moderado en el litoral y que en el interior será de dirección variable al principio y al final del día.

CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas de alguna nubosidad baja en el interior y de evolución en el suroeste, donde hay probabilidad de chubascos tormentosos por la tarde. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en el suroeste y extremo sur. Viento flojo variable de madrugada y por la noche, que tiende por la mañana a este y nordeste y que aumenta a moderado en el litoral y en el tercio sur.

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PAÍS VASCO: poco nuboso con intervalos de nubes altas que, en horas centrales, irán con alguna nubosidad de evolución en el sur. Temperaturas con pocos cambios salvo un descenso en general ligero de las mínimas en el sur. Viento flojo variable de madrugada y al final del día, tendiendo por la mañana a norte y nordeste con intervalos de moderado en el litoral y en el tercio meridional.

CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas de madrugada y al final del día en el extremo norte, y nubosidad de evolución diurna en la Cantábrica, donde no se descarta algún chubasco aislado por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento en régimen de brisas, flojo o moderado.

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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso que será más acusado en las máximas, excepto en el tercio norte. Se superarán los 38 grados en la Ribera del Ebro, localmente los 36 en el centro, siendo algo superiores en su parte sur y este, y los 34 grados en el Pirineo. Viento flojo a moderado de componente norte.

LA RIOJA: poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas a primeras horas en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en la mitad occidental y en ligero ascenso en la oriental; máximas en ligero ascenso. Viento variable, predominando el norte y noroeste en el valle, flojo o moderado.

ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con polvo en suspensión en la mitad sur; durante la tarde aumentará a intervalos de nubes de evolución diurna en el extremo suroriental, donde no se descartan tormentas aisladas acompañadas de precipitación débil y rachas de viento.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso en la vertiente nordeste del sistema Ibérico, en ascenso ligero o sin cambios en el resto, con valores significativamente elevados en general; pueden alcanzar los 40 grados en la ribera del Ebro. Viento flojo variable, tendiendo a componente sur por la tarde; será ocasionalmente moderado en el sistema Ibérico.

CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión en la mitad sur; por la tarde aumentará a intervalos nubosos de evolución diurna en el tercio sur, donde se esperan tormentas acompañadas de precipitación escasa y rachas de viento.

Temperaturas con cambios ligeros y máximas significativamente elevadas en los valles y depresiones, que pueden alcanzar los 39-40 grados en zonas bajas de la provincia de Lleida. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes este en el litoral y sur en el interior.

EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios y viento de componente oeste, flojo.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, con alguna nubosidad alta; no se descarta calima. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable de madrugada y al final del día, tendiendo por la mañana a suroeste, con algún intervalo de intensidad moderada por la tarde.

CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y crecimiento de nubosidad de evolución en el cuadrante sureste; con chubascos y tormentas en Albacete por la tarde, sin descartarlos en el sureste de Cuenca y que podrían arrastrar algo de polvo en suspensión. Calima en la mitad suroriental.

Temperaturas con pocos cambios salvo ligero aumento de las mínimas en la mitad oriental. Viento flojo variable de madrugada y por la noche, tendiendo a establecerse el suroeste y oeste durante las horas centrales, cuando soplará con intervalos de intensidad moderada.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, de nubes medias y altas en la mitad sur y poco nuboso con polvo en suspensión en el resto por la mañana. Por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior, con baja probabilidad de tormentas aisladas acompañadas de precipitación débil y rachas de viento.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, salvo en las zonas más interiores de Valencia; valores significativamente elevados que pueden alcanzar 39-40 grados en el interior de Valencia y Alicante.

Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, excepto en el interior del norte de Valencia donde tenderá a suroeste; posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas en el interior.

REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con probables tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, y brumas matinales; posibilidad de algún banco de niebla aislado en Menorca. Se espera polvo en suspensión.

Temperaturas en ligero ascenso, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados en el interior de Mallorca. Noche tropical y tórrida en amplias zonas sobre todo de costa. Viento flojo de componente este girando por la tarde a componente sur y brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con probables tormentas ocasionales por la tarde que podrían ser localmente fuertes en el nordeste de la comunidad. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Temperaturas sin cambios; localmente en ascenso las máximas del extremo oriental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste.

CANARIAS: poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas, donde serán más compactos a primeras y últimas horas del día. Calima ligera en niveles altos.

Temperaturas sin apenas cambios, alcanzándose o superándose los 30-32 grados en amplias zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, donde localmente podrían alcanzarse los 34. Se podrán llegar a 30 grados en la mitad sur de Fuerteventura, siendo menos probable y de carácter más local en el resto de islas.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y zonas del interior y mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde hay probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE