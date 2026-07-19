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Los trabajos en una noche positiva evitan que aumente el incendio de Orés (Zaragoza)

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Zaragoza, 19 jul (EFE).- El operativo desplegado en el incendio forestal de Orés (Zaragoza), que desde el miércoles ha afectado a unas 15.000 hectáreas en la comarca de las Cinco Villas, ha cumplido, en una noche positiva, el objetivo de evitar que aumente la superficie afectada, y durante este domingo va a avanzar en la consolidación del perímetro.

El fuego continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

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La estrategia planteada para la noche se ha centrado en evitar que el incendio aumentara su perímetro y reforzar las líneas de defensa, un objetivo que se ha cumplido.

No obstante, el incendio todavía no se considera estabilizado y los trabajos continuarán durante toda la jornada para consolidar el perímetro, que suma 80 kilómetros, y prevenir posibles reproducciones.

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Dentro de la zona afectada permanecen islas de vegetación que no han llegado a quemar y que podrían generar reproducciones interiores.

El grueso de los medios se ha concentrado en el sector 6 para prevenir reproducciones y posibles saltos del fuego y la dirección técnica mantiene especial vigilancia sobre las zonas del monte del Frajal, La Carbonera y la Sierra de Santo Domingo, por el riesgo que supondría una eventual progresión del incendio hacia estos espacios.

En el sector 5, donde permanecen desplegados medios de Navarra, la noche ha transcurrido con tranquilidad y únicamente se han detectado pequeños puntos humeantes.

Durante la jornada está previsto un operativo de alrededor de 460 efectivos, con medios del Gobierno de Aragón, Infoar, UME, Miteco, Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, Protección Civil y recursos desplazados desde Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, entre otros organismos.

La Guardia Civil mantiene el control de las cinco poblaciones evacuadas en Aragón, Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, el tráfico y los accesos a la zona afectada.

El operativo mantiene la organización de convoyes controlados a Asín y Orés para que los vecinos puedan acceder puntualmente a sus viviendas, comprobar su estado y recoger los bienes necesarios, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

El dispositivo también está permitiendo algunos accesos controlados a explotaciones ganaderas para supervisar a los animales y atender sus necesidades.

Desde el operativo se realiza un llamamiento expreso a la población para que no acceda a las zonas afectadas ni a los espacios naturales próximos al incendio.

Además, el Gobierno de Aragón ha desmentido además la información difundida en redes sociales en la que se solicita ayuda externa para colaborar en las labores de extinción.

Debido al incendio, permanecen cerrados puntos de las cinco carreteras cortadas, A-1204, la A-1202, la ZP-1301, la ZP-1303 y la ZP-1403. EFE

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