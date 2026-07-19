Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad expresan su apoyo y ánimo a la selección

Madrid, 19 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del Estado han transmitido en redes sociales desde diversas partes del mundo su apoyo a la selección española de fútbol que este domingo disputará la final del Mundial contra Argentina en Nueva York.

"Desde el Atlántico al Pacífico, allí donde navegue un buque de la Armada habrá marinos animando a la selección. Océanos nos separan pero un mismo orgullo nos une. Navegamos juntos hacia la victoria", asegura la Armada en X.

PUBLICIDAD

Así lo hacen desde la cubierta de la fragata Álvaro de Bazán, que se encuentra navegando por aguas del Pacífico, donde expresan, agitando las camisetas de la selección española, su apoyo ante el partido.

Al igual que marinos del buque escuela Juan Sebastián Elcano, vestidos con camisetas rojas y amarillas formando una bandera: "Gracias por vuestro esfuerzo, entrega y por hacer disfrutar a toda España. Desde mitad del Atlántico, estamos todos con vosotros", aseguran en un vídeo.

PUBLICIDAD

Mensajes de la Armada a los que la selección española de fútbol ha respondido también en redes: "Muchísimas gracias por apoyarnos siempre, estéis dónde estéis. ¡¡Abrazo enorme desde NY a todas las tripulaciones!!".

También el Ejército del Aire y del Espacio anima con un "¡Vamos España, a por la segunda estrella!", con imágenes de soldados junto a aviones u oficinas. Y desde Australia, la agrupación Aérea Expedicionaria muestra todo su apoyo a la selección: "¡A por ellos!".

PUBLICIDAD

Desde el Ejército de Tierra envían todo su apoyo asimismo en X: "¡Estamos con vosotros! ¡A por la victoria!".

Mientras, la Policía Nacional ha señalado en su cuenta oficial: "Estamos con vosotros. Distinto uniforme. El mismo compromiso. Los mismos colores. Vamos España. Y ¿por qué no?", destaca.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil anima también a todos a estar con la selección aunque aprovecha el mensaje para recordar que las celebraciones, tanto en la victoria como en la derrota, deben hacerse con el máximo respeto.

"Las celebraciones son para disfrutarlas sin necesidad de romper mobiliario urbano, señales... Vamos España", finaliza el mensaje en la cuenta de la Guardia Civil. EFE

PUBLICIDAD