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Las Fuerzas Armadas, la UME y los cuerpos de seguridad expresan su apoyo a la selección

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(Actualiza la NA7103 con la Unidad Militar de Emergencias)

Madrid, 19 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han transmitido en redes sociales desde diversas partes del mundo su apoyo a la selección española de fútbol que este domingo disputará la final del Mundial contra Argentina en Nueva York.

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"Desde el Atlántico al Pacífico, allí donde navegue un buque de la Armada habrá marinos animando a la selección. Océanos nos separan pero un mismo orgullo nos une. Navegamos juntos hacia la victoria", asegura la Armada en X.

Así lo hacen desde la cubierta de la fragata Álvaro de Bazán, que se encuentra navegando por aguas del Pacífico, donde expresan, agitando las camisetas de la selección española, su apoyo ante el partido.

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Al igual que marinos del buque escuela Juan Sebastián Elcano, vestidos con camisetas rojas y amarillas formando una bandera: "Gracias por vuestro esfuerzo, entrega y por hacer disfrutar a toda España. Desde mitad del Atlántico, estamos todos con vosotros", aseguran en un vídeo.

Mensajes de la Armada a los que la selección española de fútbol ha respondido también en redes: "Muchísimas gracias por apoyarnos siempre, estéis dónde estéis. ¡¡Abrazo enorme desde NY a todas las tripulaciones!!".

También el Ejército del Aire y del Espacio anima con un "¡Vamos España, a por la segunda estrella!", con imágenes de soldados junto a aviones u oficinas. Y desde Australia, la agrupación Aérea Expedicionaria muestra todo su apoyo a la selección: "¡A por ellos!".

El Ejército de Tierra también ha enviado todo su apoyo en X: "¡Estamos con vosotros! ¡A por la victoria!".

Desde la UME, con 350 militares desplegados en el incendio de Zaragoza y 175 en el de Guadalajara que no podrán ver el partido, han destacado en redes: "Sudor, entrega y trabajo en equipo. Los valores que definen a la selección española de fútbol son los mismos que nos guían en cada emergencia".

Ha señalado que no bajarán la guardia frente a los incendios forestales y han concluido su mensaje enviando "un latido de aliento" a la selección: "¡A por el Mundial, España".

Mientras, la Policía Nacional ha señalado en su cuenta oficial: "Estamos con vosotros. Distinto uniforme. El mismo compromiso. Los mismos colores. Vamos España. Y ¿por qué no?", destaca.

La Guardia Civil anima también a todos a estar con la selección aunque aprovecha el mensaje para recordar que las celebraciones, tanto en la victoria como en la derrota, deben realizarse con máximo respeto.

"Las celebraciones son para disfrutarlas sin necesidad de romper mobiliario urbano, señales... Vamos España", finaliza el mensaje en la cuenta de la Guardia Civil. EFE

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