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Julio Martínez declara por primera vez por Plus Ultra tras la imputación de Zapatero

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Madrid, 19 jul (EFE).- El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado su "testaferro" y "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, declara el martes como imputado ante el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, por primera vez tras la imputación del expresidente del Gobierno.

Julio Martínez Martínez fue detenido el pasado diciembre en el marco de esta causa cuando se instruía en un Juzgado de Madrid, que después se inhibió en favor de la Audiencia Nacional y recayó en el juez Calama.

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Entonces, al igual que el resto de detenidos junto a él, entre ellos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se negó a declarar por estar ese momento bajo secreto esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de blanqueo vinculados al préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea.

Poco después de la declaración como imputado de Zapatero y de un cambio de abogado, Calama citó a Martínez, lo que motivó especulaciones sobre si su declaración desembocará en una colaboración con la Justicia.

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Su defensa la ejerce ahora la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, que representó en su día a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el caso Gürtel.

La investigación apunta a que Martínez era el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

La consultora Análisis Relevante, que él administra, aparece en la causa como una de las empresas clave del caso. El juez la califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras empresas hacia Zapatero y su entorno. El expresidente recibió de ella 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros.

Su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se ha dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas.

"La intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red", señalaba el juez en el auto de imputación a Zapatero.

Martínez Martínez, a quienes directivos de Plus Ultra se referían como el "lacayo" de Zapatero, controlaba -según la investigación- un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y un informe policial identificó una mercantil presidida por él y radicada en Islas Vírgenes Británicas.

El nombre de Julio Martínez saltaba de nuevo esta semana a la palestra cuando la ex directora de la Agencia Tributaria Soledad Fernández Doctor compareció en la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Confirmó que la Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre el entramado societario de Julio Martínez -al igual que ha hecho con respecto a Zapatero y su familia - y dijo que "no entiende" que no saltara una alerta de que éste no hizo declaraciones de la renta entre 2020 y 2023, si -como asegura el PP- la agencia debía conocer que éste cobraba como consejero administrador unas rentas de 50.200 euros y pagaba un inmueble de 60.000 euros al mes.

"Si lo hubiéramos visto, tendríamos que haberlo iniciado (el procedimiento de inspección) en ese momento. No entiendo, si teníamos esos datos, que no hayan saltado en nuestros mecanismos. No lo comprendo. Si eso es así es un lamentable error y lo lamento profundamente", se disculpó. EFE

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