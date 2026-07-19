Investigan la muerte violenta de una mujer de 86 años en Alcaudete (Jaén)

Jaén, 19 jul (EFE).- La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la muerte violenta esta madrugada de una mujer de 86 años en su domicilio del municipio de Alcaudete (Jaén).

La Guardia Civil está trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta. En principio, se descarta muerte por violencia de género y la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación es la del robo.

PUBLICIDAD

Fuentes de la investigación han señalado que existen signos de que la vivienda haya sido forzada.

Desde el Servicio de Emergencias 112 se ha señalado que la víctima presentaba heridas de arma blanca y que los servicios sanitarios constataron el fallecimiento.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha expresado sus condolencias a la familia de la fallecida y a todos los vecinos del municipio. “Mi pésame para la familia y para todo el pueblo. Es una noticia terrible”, ha señalado. EFE

gd/erv/jlp