Gemma Triay y Delfi Brea conquistan el Málaga Premier Padel P1

Málaga, 19 jul (EFE).- Gemma Triay y Delfi Brea, dupla número uno del mundo, conquistaron este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras una final de mucha igualdad contra la pareja dos del circuito, Bea González y Paula Josemaría.
El dúo que forman la balear y la argentina se llevaron un duro partido que se fue a más de tres horas y hasta el tercer set de desempate en el Martín Carpena de Málaga (7-5, 3-6 y 7-6), un triunfo que supone el cuarto título de la temporada Premier Padel 2026. EFE.
PUBLICIDAD
afl/cb/jl
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas
El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana
El argentino está casado con la mallorquina Elisa Montero, por lo que vive en la isla con ella y sus dos hijos
El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja
Los impuestos en el Peñón se acercarán gradualmente a los españoles para reducir las diferencias de precios y combatir el contrabando
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo
“¿Mamá, por qué papá te quiere colgar de la pared?”: un hombre es condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por someter a su mujer a “un clima constante de miedo”
La jueza ha destacado la necesidad de una respuesta penal contundente para desalentar estos comportamientos
MÁS NOTICIAS