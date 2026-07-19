Gemma Triay y Delfi Brea conquistan el Málaga Premier Padel P1

Málaga, 19 jul (EFE).- Gemma Triay y Delfi Brea, dupla número uno del mundo, conquistaron este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras una final de mucha igualdad contra la pareja dos del circuito, Bea González y Paula Josemaría.

El dúo que forman la balear y la argentina se llevaron un duro partido que se fue a más de tres horas y hasta el tercer set de desempate en el Martín Carpena de Málaga (7-5, 3-6 y 7-6), un triunfo que supone el cuarto título de la temporada Premier Padel 2026. EFE.

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