Gemma Triay y Delfi Brea, campeonas del Málaga Premier Padel P1

Málaga, 19 jul (EFE).- Gemma Triay y Delfi Brea, pareja número uno del mundo, conquistaron este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras una final de mucha igualdad contra la pareja dos del circuito, Bea González y Paula Josemaría en tres sets (7-5, 3-6 y 7-6).

La balear y la argentina se llevaron un duro partido que se fue a más de tres horas y hasta el tercer set de desempate en el Martín Carpena de Málaga, un triunfo que supone el cuarto título de la temporada Premier Padel 2026.

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Se dio una final bárbara, por intensidad y por duración, por encima de las tres horas y con cuatro jugadoras que se vaciaron, sobre todo la mejor jugadora de la final, Gemma Triay, un portento en momentos clave.

Con un primer set de pequeños detalles y varios saques rotos, Triay y Brea se acercaba al quinto título de la temporada tras triunfar en Gijón, Cancún y en Roma, pero Bea González y Paula Josemaría iban a remontar.

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La garra y calidad de la malagueña González, que jugaba defendiendo el título logrado el año anterior, se sumó a la sobriedad de la ex número uno mundial, Paula Josemaría.

Tras el 7-6 de la primer manga y el empate de las españolas en el segundo, con un 6-3, el último capítulo se fue hasta el ‘tie-break’, una muerte súbita donde las mejores del ranking tomaron mejores decisiones.

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Era la séptima vez que se reencontraban en una final de Premier Padel en esta temporada, y aunque el balance sigue siendo favorable a González-Josemaría, por cinco victorias a dos, Triay y Brea vuelven a tocar la gloria. EFE

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