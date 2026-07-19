Evenepoel se impone en la primera etapa alpina por delante de Pogacar

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel se impuso en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard.
El mexicano Isaac del Toro fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes. EFE
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