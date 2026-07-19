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España cae en la final ante Estados Unidos y se lleva la plata del Mundial Sub-17

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Redacción Deportes, 19 jul (EFE).- La selección española femenina Sub-17 de baloncesto no pudo acabar con un triunfo y perdió este domingo ante Estados Unidos por 82-73 en la final del Mundial de la categoría que se disputa en Brno (República Checa).

En un duelo muy igualado, las de Isabel Fernández acumularon un fatídico parcial de 9-0 en los últimos dos minutos del partido y cedieron ante las estadounidenses, máximas favoritas.

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Así, España consigue sumar una nueva medalla por tercer campeonato consecutivo, tras llevarse la plata en 2022 y la de bronce en 2024.

El podio lo completó Australia, que venció a Canadá por 64-67, en el encuentro por la medalla de bronce. EFE

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