El Elche afronta en la cuarta semana de pretemporada sin fichajes y con un nuevo amistoso

Elche (Alicante), 19 jul (EFE).- El Elche comienza este lunes la cuarta semana de preparación para la temporada 2026-27 todavía sin refuerzos en la plantilla y con el segundo partido de pretemporada, el próximo viernes ante el Johor de Malasia (19:00 horas), en el horizonte.

El equipo que dirige el técnico Martín Anselmi no solo no ha añadido efectivos a su plantilla, sino que además ha perdido al único delantero de referencia con el que contaba, Álvaro Rodríguez, traspasado al Bournemouth inglés.

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El Elche, que debutará en LaLiga el 17 de agosto en A Coruña, venció este sábado en su primer amistoso ante el Kaizer Chiefs (2-1), en un encuentro en el que tuvieron gran protagonismo los jugadores del filial y en el que el portero argentino Matías Dituro tuvo que ser sustituido por un golpe en el hombro.

Anselmi ni siquiera ha podido contar con todos sus efectivos, ya que David Affengruber tiene permiso especial tras su presencia con Austria en el Mundial, mientras que Buba Sangaré está también de vacaciones tras disputar recientemente el Europeo sub-19.

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El Elche también sigue pendiente de la incorporación del delantero argentino Abiel Osorio, cuyo fichaje quedó cerrado durante el pasado mercado de invierno, pero el jugador aún no se ha incorporado a la disciplina ilicitana debido a problemas con la tramitación del visado.

Tampoco se ha avanzado en la posible renovación de Josan Ferrández, capitán del equipo, cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio sin que se haya prolongado su compromiso, a pesar de que desde el club se aseguró que se contaba con el jugador.

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El entorno del club comienza a inquietarse por la demora en los refuerzos, a pesar de que esta ha sido una práctica habitual desde la llegada a la propiedad del argentino Christian Bragarnik, casi siempre con resultado positivo.

El director general del Elche, Pedro Schinocca, ya aventuró el pasado mes, durante la presentación de Anselmi, un mercado de fichajes “largo” para el equipo ilicitano, condicionado, además, por la celebración del Mundial.

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Tanto Bragarnik como Schinocca han estado presentes durante las últimas semanas en Estados Unidos apoyando a la selección argentina, por lo que, una vez finalice la competición, es probable que se produzcan los primeros movimientos en la plantilla del equipo ilicitano. EFE

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