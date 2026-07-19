David Valero amplía su leyenda con undécimo título una semana después de ganar el Europeo

Jaén, 19 jul (EFE).- El granadino David Valero agrandó este domingo su leyenda en el ciclismo de montaña español al proclamarse, por undécima vez, campeón de España de XCO (cross country olímpico), un título que llega apenas una semana después de conquistar el Campeonato de Europa de XCM (maratón) y que confirma su excelente momento de forma.

Valero, que ya es el ciclista con más campeonatos nacionales de la especialidad, volvió a escribir una página de la historia del MTB español en el circuito de Arroyomolinos (Madrid), donde impuso su experiencia y su calidad en una carrera marcada por la igualdad hasta los últimos kilómetros.

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La prueba élite masculina comenzó con un ritmo muy elevado, con el granadino tomando la iniciativa desde la salida para seleccionar rápidamente el grupo de favoritos. Junto a él se mantuvieron, entre otros, el joven Thibaut François, David Campos y Jofre Cullell, aunque el campeonato terminó convirtiéndose en un duelo entre la veteranía de Valero y la ambición de François.

El corredor andaluz administró sus fuerzas durante buena parte de las seis vueltas al recorrido y esperó al momento decisivo para lanzar un ataque demoledor en el último giro. Su aceleración dejó sin capacidad de respuesta a François, que cedió unos metros de forma definitiva mientras Valero abría un hueco suficiente para afrontar en solitario la recta de meta.

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Con esta victoria, David Valero suma su undécimo Campeonato de España de XCO y amplía un palmarés sin precedentes en el ciclismo de montaña nacional. Además, el título llega apenas siete días después de proclamarse campeón de Europa de XCM en Cantabria.

El podio lo completaron Thibaut François, segundo, y David Campos, tercero, mientras que Jofre Cullell finalizó en la cuarta posición. EFE

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