Capturan al toro y localizan a las vaquillas que se escaparon en Gátova (Valencia)

Gátova (Valencia), 19 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Gátova (Valencia) ha informado este domingo de que ya ha sido capturado el toro que este sábado se escapó durante las fiestas taurinas del municipio junto a varias vaquillas que también se encuentran localizadas.

En un bando municipal publicado por el Ayuntamiento en Telegram, indica que durante el día de hoy, los equipos especializados continuarán con las labores necesarias para la captura y traslado del resto de los animales.

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Por ello, ruega a la población que no acceda a las zonas de actuación ni interfiera en el trabajo de los profesionales, atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por motivos de seguridad, añade, quedan suspendidos los festejos taurinos previstos para el día de hoy y la piscina municipal quedará cerrada hasta nuevo aviso.

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El consistorio ha agradecido su colaboración a todas las personas e instituciones que se han sumado al operativo de la Guardia Civil para la localización de los animales.

Las fiestas taurinas de Gátova se celebran los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de julio, organizadas por la Peña El Pirulí y la Comisión de Toros 2026. EFE

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ha advertido a la población de que se han escapado un toro y varias vaquillas durante las fiestas taurinas del municipio, y aunque las segundas ya están controladas, están trabajando para la localización y control del astado.

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Según informa el Ayuntamiento en Telegram, en estos momentos "las vaquillas están controladas en la Alameda y el toro se encuentra en la zona de El Rodeno, donde es está trabajando para su localización y control".

Añade que desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil de Lliria (Valencia), del Seprona y del Puesto de la Guardia Civil de Segorbe (Castellón) para reforzar el dispositivo.

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En estos momentos, señala, "contamos con cuatro patrullas de la Guardia Civil y un helicóptero trabajando sobre el terreno".

Asimismo, apunta que se ha informado a los alcaldes de los municipios vecinos, que han puesto a disposición de Gátova sus respectivos cuerpos de Policía Local para colaborar en las labores que sean necesarias.

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"Se ruega a toda la población que extreme la precaución y la prudencia, evitando acercarse a estas zonas y siguiendo en todo momento las indicaciones de la organización y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El Ayuntamiento pide a la población que "mantenga la calma, actúe con prudencia y no haga caso de rumores y bulos, siguiendo únicamente la información oficial".

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Asimismo, añade: "Confiemos en los expertos taurinos y en los ganaderos, que son quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para gestionar este tipo de situaciones con seguridad".

Las fiestas taurinas de Gatova se celebran los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de julio, organizadas por la Peña El Pirulí y la Comisión de Toros 2026. EFE

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