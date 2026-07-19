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Antonelli: "No ha sido fácil"

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Madrid, 19 jul (EFE).- El joven piloto italiano Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno de 2026, que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps, se mostró satisfecho este domingo y aseguró que no fue "fácil" lograr su sexta victoria de la temporada.

Antonelli, que había puntuado tan solo en uno de los tres anteriores grandes premios, declaró que fue "genial" volver a ganar después de un par de carreras "complicadas".

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"Ha sido una victoria luchada, peleada. Perdimos la primera posición pero hemos conseguido remontar. Ha sido una victoria complicada porque Charles -Leclerc- ha sido rápido", afirmó.

"Todo el mundo tenía un despliegue distinto en la salida. Max -Verstappen- me pasó y tenía lo justo para pasarle de nuevo", aclaró el ganador del Gran Premio de Bélgica, que insistió en que tuvo "que pelear" después del coche de seguridad y una resalida que fue "buena".

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Preguntado por sus sensaciones a lo largo de la carrera, en la que tuvo que remontar después de que Charles Leclerc aprovechara un 'virtual safety car' para parar, ahorrar tiempo y colocarse en cabeza, Antonelli explicó que para él fue una lucha "intensa, divertida y de alto ritmo".

"Hemos sido muchísimo mas rápidos que en los libres. No ha sido fácil, me estaba costando un poco con las ruedas traseras y los duros. En carrera el ritmo era bueno, pero ese paquete de menor carga nos ha ayudado un poco hoy, nos estaba costando algo en curva pero se comportaba bien el coche", manifestó.

En ese sentido, el joven italiano agradeció el trabajo de su equipo. "Estoy realmente contento porque hoy hemos rematado la faena y mantenemos la buena racha. Gracias al equipo", agregó.

Respecto a la final del Mundial de fútbol, que disputarán esta noche España y Argentina, el actual líder del campeonato de Fórmula Uno dijo que le "encanta" Lionel Messi, pero al mismo tiempo también el Barcelona y que muchos de sus futbolistas juegan en la selección española.

"Va a ser un partidazo y tengo muchas ganas de verlo. Los dos mejores del campeonato el uno frente al otro. Va a ser divertido", zanjó.

George Russel, su compañero de equipo, que no acabó la carrera debido a un toque con Lewis Hamilton (Ferrari) en la primera vuelta, achacó el abandono a un problema con la batería.

"La batería no ha cargado, he salido de la curva con un 35 por ciento menos de batería, he llegado sin potencia. Ha sido peligroso, sinceramente", declaró.

Cuestionado por la penalización con la que fue castigado Hamilton tras el toque que lo mandó a la grava, Russell afirmó que la sanción no le "importa".

"Penalización o no, realmente no me importa. Nos lo hemos buscado nosotros mismos con ese problema en la curva 1", señaló, para luego reconocer que "desafortunadamente" se está "acostumbrando a esta decepción". EFE

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